Автобус в Киеве выехал на пешеходную зону возле остановки - один человек погиб, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса возле станции метро "Выдубичи", в результате которого погиб один человек, двое получили телесные повреждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Киева

"В столичную полицию по спецлинии "102" в 18:44 поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро "Выдубичи" произошло ДТП с пострадавшими…По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону у остановку и снес МАФ. В результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия", - сообщается в информации.

Сейчас правоохранители работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация событию.

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