Еврокомиссия запустила дополнительный комплекс мер против распространения COVID-19 в ЕС

В связи с пандемией COVID-19 Европейская комиссия запустила в среду дополнительный комплекс мер, призванных ограничить распространение инфекции, спасти жизни людей и укрепить устойчивость внутреннего рынка ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европе необходимы решительные и немедленные действия для защиты жизней людей и средств к существованию, для уменьшения давления на системы здравоохранения и контроля над распространением вируса", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Меры в объявленном пакете включают централизованную информацию о распространении вируса и эффективности борьбы с ним, тестирование, в том числе начало массовых тестов на антигены, отслеживания контактов, подготовку к кампаниям вакцинации, надежность системы снабжения медицинскими материалами и оборудованием на едином рынке ЕС, обеспечение максимально возможной свободы передвижения людей через границы.

В общем для ЕС подходе к тестированию ЕК рекомендовала массовое использование экспресс-тестов на антигены. Мобильные приложения для отслеживания контактов и предупреждения помогают разорвать цепочки передачи инфекции. В странах ЕС разработано 19 таких приложений, которые были загружены более 52 миллионов раз. Брюссель запустил службу связи национальных приложений "Шлюз".

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Стратегия ЕС по вакцинам против COVID-19 включает переговоры Еврокомиссии с разными производителями, чтобы сделать вакцины доступными европейцам и всему миру, как только будет доказана их безопасность и эффективность. В ноябре Брюссель представит первый обзор национальных планов вакцинации.

Государства-члены ЕС должны вести кампании для противодействия ложной и опасной информации и снижения риска "пандемической усталости". Еврокомиссия продлила временную приостановку таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и материалов из стран, не входящих в ЕС.

Страны-члены Евросоюза должны следовать принятой Советом ЕС рекомендации о едином подходе к ограничениям свободного передвижения и отменить остальные меры внутреннего пограничного контроля, связанные с COVID-19. Агентство по авиационной безопасности ЕС и ECDC работают над протоколом тестирования для пассажиров. Доклад ECDC будет представлен в ноябре.

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Что касается ограничений на въезд в ЕС из стран, не входящих в него, то Еврокомиссия рекомендует список категорий лиц, освобождаемых от ограничений.