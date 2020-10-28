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Кравчук призвал главарей террористов из ОРДЛО разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами

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Кравчук призвал главарей террористов из ОРДЛО разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные "власти" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки плана действий по разблокированию работы ТКГ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в среду по итогам заседания ТКГ.

"Представители Украины настояли на подтверждении лиц из списка на взаимное освобождение, который украинская сторона передала еще в июле", - отмечается в информации.

В свою очередь спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау обратилась с просьбой ускорить процесс, ведь пока продолжаются переговоры, люди продолжают находиться в условиях заключения, что не является гуманным.

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Топ комментарии

  • Александр Иовица 4c66a33e
    Кравчук в очередной раз призвал, Зеля промолчал, Путин положил.
  • Крейда Гібсон
    А вот Алиев поступил мудрее - он не призывал, а молча стал убивать террористов.
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Леня, да сепары твое мнение на одном органе вертели. Ты хоть раз поставил вопрос перед этими ублюдками, что если они хоть раз выстрелят по наших позициях, будут затягивать с обменом, то ни одна мразь с той стороны, ни за продуктами, ни за пенсиями в свободную Украину носа не покажет. Какого хрена ты там сидишь, покажи что нынешние власти что то могут сделать. Хотя о чем я, когда малоросы у власти.
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