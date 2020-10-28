Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков

Рассмотрение Конституционным судом положений антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было прямым нарушением ст. 147 Конституции.

Как передает корреспондент Укринформ, об этом председатель НАПК Александр Новиков заявил 28 октября на брифинге, посвященном решению Конституционного суда, которым отменен ряд норм законодательства касательно борьбы с коррупцией, передает Цензор.НЕТ.

"Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права", - отметил он.

Новиков также подчеркнул, что несколько судей КС принимали решения в условиях конфликта интересов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК

"Эти обстоятельства дают повод сомневаться в объективности судей по этому делу", - сообщил глава НАПК.

В то же время он опроверг утверждение о давлении на судей КС, которое якобы оказывало НАПК.

По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей Конституционного суда, даже хронологически не совпадают по времени с рассмотрением конституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства.

"Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном положении была начата до представления. То есть хронологически нельзя связывать эти вещи", - заявил глава НАПК.

Также читайте: Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.