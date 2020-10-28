Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков
Как передает корреспондент Укринформ, об этом председатель НАПК Александр Новиков заявил 28 октября на брифинге, посвященном решению Конституционного суда, которым отменен ряд норм законодательства касательно борьбы с коррупцией, передает Цензор.НЕТ.
"Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права", - отметил он.
Новиков также подчеркнул, что несколько судей КС принимали решения в условиях конфликта интересов.
"Эти обстоятельства дают повод сомневаться в объективности судей по этому делу", - сообщил глава НАПК.
В то же время он опроверг утверждение о давлении на судей КС, которое якобы оказывало НАПК.
По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей Конституционного суда, даже хронологически не совпадают по времени с рассмотрением конституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства.
"Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном положении была начата до представления. То есть хронологически нельзя связывать эти вещи", - заявил глава НАПК.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.