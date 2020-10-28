Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведенной встречи с Международным валютным фондом заявил о "быстром сближении позиций".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал премьера.
"Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", – написал глава правительства, поблагодарив директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.
"Крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины", – подчеркнул Шмыгаль.