Быстро сближаем позиции с МВФ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам проведенной встречи с Международным валютным фондом заявил о "быстром сближении позиций".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал премьера.

"Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств", – написал глава правительства, поблагодарив директора Европейского департамента МВФ Альфреда Каммера за диалог.

"Крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

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