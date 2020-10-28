После решения КС будет закрыто около 100 дел о недостоверном декларировании, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, назначение которого на должность признано Конституционным судом неконституционным, считает что решение КС о декриминализации недостоверного декларирования принято в пользу определенных политических элит и в целом свидетельствует об угрозе антикоррупционной системе страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Громадскому" заявил глава НАБУ Сытник, комментируя решение КС,

Он отметил, что это стало "очередным ударом" для антикоррупционной системы. По его словам, около 100 дел по недостоверном декларированию, которые расследуются НАБУ, будут закрыты, еще около 20 находится на рассмотрении судов.

"Решение (КС) принято в угоду определенным элитам", - выразил убеждение Сытник, добавив, что таким образом антикоррупционные органы "лишаются инструментов борьбы с коррупцией".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Председатель КС Тупицкий не задекларировал землю в оккупированном Крыму, владельцем которой он стал в 2018 году по законам РФ, - СМИ. ФОТО

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.