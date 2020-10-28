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Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ

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Лопатинский спиртзавод приватизировали за 50 миллионов, - ФГИ
Аукцион по приватизации Лопатинского места осуществления деятельности и хранения спирта из перечня объектов ГП "Укрспирт" состоялся 28 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины, соревновались четыре участника. Цена объекта возросла со стартовых 18,73 млн грн до 50,01 млн грн.

"Таким образом Фонд государственного имущества Украины продолжает успешно проводить прозрачные онлайн-аукционы по приватизации объектов ГП "Укрспирт" в рамках реализации программы демонополизации спиртовой отрасли и привлекать инвестиции в экономику Украины", - отмечается в сообщении.

В Фонде напомнили, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Лопатинского спиртзавода будет считаться официально завершенным. Новый владелец актива получит возможность стать участником нового рынка производства спирта.

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Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Топ комментарии

  • Юрий Вингорский
    это пипец, уже второй спиртзавод по 50 лямов, это 1,7 млн баксов. РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!! Кличко мост за...бенил больше чем за миллиард. что, **** дороже и дольше строить??????????????????? мост или производство
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    И кто такой счастливчик? Наверное ещё и кредит дали под 5%!
  • Борис Дородный 1bb0013f
    50 джипаков средней комплектации---дневная норма автосборочного среднего цеха! Браво! И предприятие выпускающее очень нужное средство---в том числе и для фармапроизводств, из любого кстати сырья что растёт. Не руда. Та копейки!
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