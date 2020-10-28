Кравчук о назначении Арестовича: "Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал телеграм-каналу PavlovskyNEWS это назначение, передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал", - отметил он.
Первый президент Украины объяснил выбор тем, что у Арестовича есть военный опыт и он уже не раз демонстрировал свою способность к глубокому информационному сообщению всего, что касается войны на Донбассе.
Кравчук уточнил, что были и другие кандидатуры, а вопрос по Арестовичу обсуждался около месяца.
Ранее Арестович заявлял, что Порошенко - лучший президент, а у Зеленского отсутствует свое мнение и он является уклонистом от армии.
Но Леонид Макарович считает, что у нового информационного советника есть свое видение и позиция.
"Человек имеет свое мнение, оно часто спорное в сравнении с мнением других людей. Если бы оно было не спорное, то одно мнение было бы у всех. 300 млн и все имеют одну мысль. Это было бы прекрасно. Я шучу, конечно. Но в принципе я отношусь с уважением к людям, которые имеют мнение, отстаивают его, аргументируют и ведут такую работу, которая является интересной. Необходимо, чтобы то, что будет писаться, читали. Это же тоже важно, правильно?", - подытожил Леонид Кравчук.
Напомним, 28 октября стало известно, что блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.