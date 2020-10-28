Новости

Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка

20 420150
Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка
Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили видеозапись конфликтной ситуации в маршрутном такси из-за общения одной из пассажирок на украинском. Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает участников конфликта. В публикации говорится, что несколько человек в транспорте унижали и выгнали женщину из салона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и всех участников конфликта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - в Славянске женщину выгнали из маршрутки за разговор на украинском языке. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Andrea Petrychenko
    Надеюсь украинку не посадят в Украине за украинский язык. При российской оккупации "зеленых человечков" все может быть.
  • Ulyana Kryshynets
    зібрати цих всіх любителей рюсского мира і скотовозами назад на історическую родину бабушек і дедушек-
  • Роман Григоров 63b79507
    Це ще квіточки - за таке треба ПОЗБАВЛЯТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА і давати картку на проживання без праву голоса і займання держпосад всіх рівнів Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка - Цензор.НЕТ 8573
    Цим ватникам було ж все одно де вони живуть, НАВІЩО ЇМ ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ як що вони його не хочуть і брезгують ним ??
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости