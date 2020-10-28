Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта в маршрутном такси Славянска из-за украинского языка

Во время мониторинга интернет-ресурсов полицейские обнаружили видеозапись конфликтной ситуации в маршрутном такси из-за общения одной из пассажирок на украинском. Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает участников конфликта. В публикации говорится, что несколько человек в транспорте унижали и выгнали женщину из салона.