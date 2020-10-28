По факту смертельного ДТП с участием автобуса возле метро "Выдубичи" начато уголовное производство, - прокуратура Киева. ФОТО

По факту смертельного ДТП с участием общественного автобуса возле станции метро "Выдубичи" в Киеве начато уголовное производство (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Автопроисшествие произошло вечером 28 октября 2020 г. возле станции метро "Выдубичи" (Голосеевский район).

"По предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате ДТП мужчина, 1977 г.р. погиб на месте, двое женщин 1963, 1979 г.р. получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Автобус в Киеве выехал на пешеходную зону возле остановки - один человек погиб, двое получили травмы, - Нацполиция. ФОТО

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о задержании водителя автобуса в порядке ст. 208 УПК Украины.