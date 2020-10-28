Новости • Конституционный кризис

Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС

2 82312
Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС
Решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных норм показывает, что нынешняя элита Украины напугана работой Антикоррупционного суда, который начал сажать коррупционеров в тюрьму.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире hromadske. выразил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

"Суд не просто заработал 5 сентября 2019. За последние 3 месяца Антикоррупционный суд вынес более 10 приговоров с реальным лишением свободы. Пока эти дела не слишком громкие, но эти дела напугали тех субъектов, которые сейчас находятся в суде. Например, господин Мартыненко ... видно, что люди просто переживают, боятся, потому что этот суд пока невозможно купить - надеюсь, так будет всегда ", - отметил глава Бюро.

Сытник подчеркнул, что это уже похоже на то следствие антикоррупционной реформы, который все ждали - "справедливые приговоры за коррупционные действия".

"Поэтому я думаю, что это связано с тем, что мы приблизились к точке невозврата в антикоррупционной реформе. Приговоров становится все больше, это уже тенденция - и эта тенденция испугала элиту, которая в том числе находится в судах ", - считает он.

Еще одной причиной атаки на антикоррупционные органы глава НАБУ считает попытки пророссийских сил испортить отношения Украины с западным партнерами.

"Вы же видели, кто подавал это представление (об отмене антикоррупционных норм - ред.)?", - добавил он. (Большинство депутатов, которые подписали представление - члены фракции ОПЗЖ).

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Топ комментарии

  • Peaсe Green
    Интересно получается, даже в такой тоталитарной и погрязшей в убийствах и коррупции стране как Раша есть люди которые составляют списки и передают их в Европу и Америку для внесения их в санкционные списки за свои деяния, и таких списков много. Но в свободной Украине никто !!! даже как они себя называют патриоты Украины такие списки не составляет, хотя на каждом углу кричат о коррупции и о неконституционных решениях и о предательстве. Это говорит о том, что всем им выгодна коррупция и такие решения которые принял КСУ. А кричат они друг на друга и статейки разоблачающие пишут это для нас, чтоб люди грызлись между собой. А по сути они все, что власть, что попиредники все за одно
  • Alex Firman
    Тільки це і тільки таким чином можливо навести лад в нашій державі Україна. А це станеться.

    Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 5248
  • 5 копійок
    Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС - Цензор.НЕТ 6484
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости