Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного Суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов"

В пятницу, 30 октября, под здание Конституционного Суда Украины по улице Жилянской пройдет акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие, начало запланировано на 09:00.

"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Вчерашнее решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких.

Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины.

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Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем под здание Конституционного Суда и проведем судей-предателей туда, где им и место, - в Ростов.

Приходите вместе с нами и защитите проевропейский вектор Украины", - призывают организаторы - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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