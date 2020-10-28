Активисты проведут 30 октября акцию под зданием Конституционного Суда: "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие, начало запланировано на 09:00.
"Конституционный Суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Вчерашнее решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников - одно из таких.
Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины.
Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем под здание Конституционного Суда и проведем судей-предателей туда, где им и место, - в Ростов.
Приходите вместе с нами и защитите проевропейский вектор Украины", - призывают организаторы - "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", фонд Dejure, "Движение сопротивления капитуляции".
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.