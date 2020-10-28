В Украине за прошедшую неделю гриппом заболели 163 тыс. человек, - Минздрав

За прошедшую неделю (19-25.10) ОРВИ заболели 163 314 человек, из которых 34,9% - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тыс. населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировано 9 055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек. В стране не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. Сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.

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Поданным Минзжрава, с начала сезона по Украине интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,9% больше аналогичного периода прошлого сезона; с 28 сентября по 25 октября 2020 г. переболело 1,6% населения страны; госпитализированы 1,4% больных, из них 3691 - ребенок в возрасте до 17 лет.