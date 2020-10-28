Власть и экспертное сообщество подготовят и примут новый законопроект о контроле за доходами и расходами судей, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о возможных вариантах решения ситуации с решением КС о декриминализации недостоверного декларирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Не могу не прокомментировать решение Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства, опубликованное несколько часов назад. Тщательный анализ 22 страниц решения КСУ занял бы сотни страниц (и, поверьте, там есть что анализировать, иногда констатированы революционные вещи) но учитывая формат и неспециализированную аудиторию фб, попробую максимально простыми словами".

Малюська подчеркнул: Итак случилось следующее: КСУ указал, что влияние НАПК (как органа исполнительной власти) на суды (как органы судебной власти) неконституционно. Поэтому суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (причем по всем чиновникам, не только судьям). Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ​​ответственность тоже отменил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник: Нынешнее решение КС о декриминализации недостоверного декларирования показывает, что элита напугана работой ВАКС

Из положительного: КСУ не отменял именно электронное декларирование или уголовную ответственность за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен (надеюсь ненадолго)", - подчеркнудл министр.

Малюська заявил, что "ВРУ, ОПУ, КМУ и экспертное сообщество достаточно быстро выработают законопроект, которым ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей. Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за доходами и расходами, который не будет уступать НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен. Ну и действие норм антикоррупционного законодательства будет восстановлено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение КС антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было нарушением Конституции, - глава НАПК Новиков

"Декларирования недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому разительных изменений не произойдет. Если коротко, новости плохие, но могло быть хуже и свет в конце тоннеля точно есть", - резюмировал министр.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.