"Люди потеряли чувство реальности", - Сытник о судьях ОАСК, которые приняли решение про его увольнение
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сытник заявил в эфире hromadske.
"Читал я это решение. Его очень трудно комментировать с юридической точки зрения, и с точки зрения здравого смысла. Решение абсолютно абсурдное", - отметил глава Бюро.
Он добавил, что НАБУ подаст апелляцию на это решение админсуда Киева, но предупредил об опасности тенденции с такими неправовыми решениями.
"Потому что следующее такое может быть, например, отмена Акта о независимости Украины, декларации о государственном суверенитете. Если честно, люди (судьи ОАСК - ред.) немного потеряли чувство реальности ", - отметил он.
Кроме этого, Сытник указал на то, что как в решении ОАСК о его увольнении, так и в решении Конституционного суда, который отменил ряд антикоррупционных норм, есть конфликт интересов.
В первом случае админсуд атакует НАБУ, которое расследует уголовные дела в отношении судей ОАСК, а во втором - судьи Конституционного суда отменили нормы, по которым ряд членов КС могли привлечь к ответственности.