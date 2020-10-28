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Лига чемпионов: "Динамо" на выезде на последних минутах упускает победу над венгерским "Ференцварошем"

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Лига чемпионов: "Динамо" на выезде на последних минутах упускает победу над венгерским "Ференцварошем"
Во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов выездной матч киевского "Динамо" против венгерского "Ференцвароша" закончился со счетом 2:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После первого тайма динамовцы вели со счетом 2:0. Голы на счету Цыганкова (28 минута, с пенальти) и Де Пены (41).

Во втором тайме "Ференцварош" смог отыграться. На 59 минуте отличился Нгуэн, на 90 минуте Боли.

На 86 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален капитан "Динамо" Сидорчук.

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Топ комментарии

  • Ned Stark
    Хто там хвалив назначення Луческу??? Ребров сьогодні показав, що він кращий тренер, бо в нього команда слабша... Досі не розумію, навіщо Реброва було звільняти з Динамо - це кращий тренер після Лобановського був!
  • Толик Тигра
    Бо Суркіс хоче з гівна зробити пулю. В цьому його ніякий циган не допоможе, без нормальних трансферів.
  • QAQ_Cherry UwU
    Так лохануться - ещё надо постараться..
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