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В стране началась вторая волна протестов, - глава МВД Беларуси

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В стране началась вторая волна протестов, - глава МВД Беларуси
Правоохранительным органам Беларуси удалось в течение трех дней 9-11 августа нынешнего года сбить первую волну протестов. Сейчас в стране наблюдается вторая волна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 октября заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел", - рассказал он о второй волне протестов.

В качестве примера он привел факт поджога здания ГАИ в Мозыре минувшей ночью. Караев заявил, что виновник происшедшего "будет обязательно найден".

Напомним, в Беларуси 25 октября по всей стране были объявлены акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.

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