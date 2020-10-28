В стране началась вторая волна протестов, - глава МВД Беларуси
9 88450
Правоохранительным органам Беларуси удалось в течение трех дней 9-11 августа нынешнего года сбить первую волну протестов. Сейчас в стране наблюдается вторая волна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 октября заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Поломка светофоров, нападение на сотрудников и призывы к этому, поджоги киосков, зданий госуправления, органов внутренних дел", - рассказал он о второй волне протестов.
В качестве примера он привел факт поджога здания ГАИ в Мозыре минувшей ночью. Караев заявил, что виновник происшедшего "будет обязательно найден".
Напомним, в Беларуси 25 октября по всей стране были объявлены акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.