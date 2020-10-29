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Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке "7-й километр". ФОТО

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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему импорта в нашу страну текстильной продукции на сотни миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку с искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара".

В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряде коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам ущерб государства от этой схемы составляют почти 140 млн гривен.

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Правоохранители провели следственные действия в трех регионах, санкционированные судом в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Зато дельцы, оказали сопротивление законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали на применение силы и боевых и специальных средств.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие".

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора".

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Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке 7-й километр 01

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Странно, наивно думал, что налогами занимается налоговая, а оказывается СБУ со своей Альфой... Видимо всех кокочленцев, бандитов, шпионов переловили, теперь вот тканями промышляют, а до этого был спирт с проститутками Ликвидирована схема незаконного ввоза в страну текстиля на 140 млн грн, - СБУ про обыски на рынке "7-й километр" - Цензор.НЕТ 2258
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    А до орехов чёрный рынок оружия и тяжёлую наркоту, как и нынче впрочем, а потом наступил 2014-й и вся Украина увидела этих красавцев в Крыму, Луганске и Донецке... До сих пор не можем найти этих борцунов со всем подряд, куда они делись?...
  • Yakov Nemo
    А это точно СБУ ,больше похоже на ФСБ ,которое пресует Турков за Карабах 🤔🤭😡 Или инвестиционные няни от Зеленского и Шмыгаля 😠 так сказать проба пера😠
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