В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами
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В Верховной Раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила руководитель прессслужбы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.
"Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение ", - отметила она.
Как известно, 28 октября стало известно, что ряду журналистов отменили аккредитацию в парламенте.