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В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами

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В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами
В Верховной Раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила руководитель прессслужбы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение ", - отметила она.

Как известно, 28 октября  стало известно, что ряду журналистов отменили аккредитацию в парламенте. 

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Топ комментарии

  • Vladimir Longer
    В pестоpане:
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    - Пожалуйста!
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    - Где?
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    Получилось - 50, итого - 300.
    Что значит - «получилось»?
    - Ну… Значит, не получилось…
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Ну правильно, когда народ увидел, что наши гавно-депутатики пишут и читают в своих смартфончиках в рабочее время, за которое им платит налогоплатильщик, , и которые они из шаловливых ручек не выпускают, так слегка удивился ( ох...уел, точнее говоря ). Естественно виноваты журналисты, кто же ещё, не депутаты же В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами - Цензор.НЕТ 3700
  • vitalmod
    Земрази что ни день то дно пробивают, даже при януковоще было спокойнее.
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