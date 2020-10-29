В Раде отменили решение о лишении аккредитации ряда СМИ и извинились перед журналистами

В Верховной Раде отменили принятое ранее решение о лишении аккредитации некоторых СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила руководитель прессслужбы Аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк.

"Уважаемые коллеги журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение ", - отметила она.

Как известно, 28 октября стало известно, что ряду журналистов отменили аккредитацию в парламенте.