За сутки 27 октября на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия, - ОБСЕ

В течение 27 октября СММ ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного - на Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №257 / 2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 28 октября.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районе восточно-юго-востоку от н.п.Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение предыдущего отчетного периода Миссия зафиксировала 23 взрыва, большинство из которых - на север от Ясиноватой (неподконтрольных правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

"В Луганской области, как и за предыдущий отчетный период, СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня", - сообщили наблюдатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим прекращения огня на Донбассе в целом сохраняется, - представитель ОБСЕ Грау