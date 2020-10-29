В мире новые рекорды по COVID-19: за сутки заболели более полумиллиона человек, умерли - 7,1 тыс.

По состоянию на утро 29 октября в мире зарегистрировали 504 419 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 104 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 44 774 763 случаев инфицирования, из них 504 419 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 179 225 человек, из них 7 104 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 32,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 22-м место мирового рейтинга и на 7-м в Европе.