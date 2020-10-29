Трамп: В США больше нет свободной прессы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, заявив, что в стране больше нет свободной прессы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал в соцсети.

"В США больше нет свободной прессы, осталось замалчивание событий или попросту фейки. Очень много нового узнал за последние две недели о коррупции в СМИ и высоких технологиях, которые даже хуже. Отмените раздел 230", - призвал Трамп.

Раздел 230 - часть законодательства США, которая защищает операторов компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов, которые они считают непристойными или оскорбительными.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

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29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвинил Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.