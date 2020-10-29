Новости • Коронавирус и карантин

Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено

6 41316
Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал Макрон в специальном обращении, которое транслировали национальные телеканалы.

С 30 октября покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.

"Как можно дольше оставайтесь дома. Уважайте правила", - призвал Макрон соотечественников.

Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

Высшие учебные заведения будут продолжать работу онлайн. Везде, где возможно, следует перейти на дистанционную работу.

Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.

Перемещения между регионами запрещаются. При этом в предстоящие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю "Дня всех святых".

Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.

Макрон заявил, что даже при ограничительных мерах в отделениях интенсивной терапии вскоре будет около 9 тысяч инфицированных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: В парижском регионе и еще восьми городах Франции минимум на четыре недели вводится комендантский час

"Что бы мы ни делали, к середине ноября 9000 пациентов будут в реанимации. Мы организовываемся, чтобы противостоять этому ", - сказал президент.

По данным Министерства здравоохранения Франции в среду был подтверждено 36 437 новых случаев коронавируса, на 3 тысячи больше, чем днем ранее. 244 человека скончались в больнице за последние сутки.

Количество пациентов с Covid-19, находящихся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии, увеличилось на 127, в результате чего их общее количество достигло 3036.

Топ комментарии

  • Иван Пупкин 2c075116
    Иди в инфекционку, снимай маску, ходи часика 2, а поом через 2 недели пиши про загоны.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Гавкай у себя в очистке, свинорусс "вольф ларсен"! Макрон оголосив загальнонаціональний карантин у Франції із 30 жовтня: бари і ресторани закриті, пересування обмежене - Цензор.НЕТ 1245
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Не заигрывай с бедоносцем. Пора бы уже понять известную истину
    Макрон объявил общенациональный карантин во Франции с 30 октября: бары и рестораны закрыты, передвижение ограничено - Цензор.НЕТ 8489
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости