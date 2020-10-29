Новости • Местные выборы-2020

Во второй тур выборов мэра Сум выходят Лысенко и Акперов, - предварительные результаты ТИК

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Во второй тур выборов мэра Сум выходят Лысенко и Акперов, - предварительные результаты ТИК
Во второй тур выборов мэра Сум вышли Александр Лысенко и Вадим Акперов с разницей почти в 30%. Таковы предварительные результаты городской территориальной избирательной комиссии.

Во второй тур местных выборов в Сумах, по предварительным подсчетам, выходят Александр Лысенко и Вадим Акперов - разница между ними почти 30%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что касается остальных - точное количество голосов избирателей за них еще уточняют, сказала председатель комиссии Ирина Гончаренко.

В Сумской городской ТИК обработали 90% протоколов по выборам депутатов в облсовет, 80% протоколов - в горсовет и 70% - в районный совет.

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Дату второго тура по выборам мэра назначит Центральная избирательная комиссия.

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Топ комментарии

  • Roman Maksymyuk 11332737
    Батьківщина проти ЄС.
    Ну хоч тут Суми радують. ніяких тобі опзжшників чи зелених слуг.
  • Яр Холодний
    «Блазень» - Ермаку:
    - Меня терзают смутные сомнения - правильно-ли мы выбрали слоган к выборам в местные советы? Что, если украинцы воспримут его буквально, что «Украина - это они», и «прокатят» нас на выборах?...(було написано два місяці тому).
  • Некто Максим
    Он в Конотопе.
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