Во второй тур выборов мэра Сум выходят Лысенко и Акперов, - предварительные результаты ТИК

Во второй тур выборов мэра Сум вышли Александр Лысенко и Вадим Акперов с разницей почти в 30%. Таковы предварительные результаты городской территориальной избирательной комиссии.

Во второй тур местных выборов в Сумах, по предварительным подсчетам, выходят Александр Лысенко и Вадим Акперов - разница между ними почти 30%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что касается остальных - точное количество голосов избирателей за них еще уточняют, сказала председатель комиссии Ирина Гончаренко.

В Сумской городской ТИК обработали 90% протоколов по выборам депутатов в облсовет, 80% протоколов - в горсовет и 70% - в районный совет.

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Дату второго тура по выборам мэра назначит Центральная избирательная комиссия.