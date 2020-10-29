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За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая

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За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая
В Украине по состоянию на утро четверга, 29 октября, зафиксированы 7 342 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 370 417 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (577), Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416) и Львовской (405) областях.

За сутки выздоровели 2 990 пациентов, всего с начала пандемии - 151 632 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 868 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 29 октября COVID-19 болеют 211 917 человек, что на 4 239 человек больше, чем сутками ранее.

За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 01
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 02
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 03
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 04
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 05
За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая 06

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Топ комментарии

  • Ann Kirilenko
    Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
  • Иван Пупкин 2c075116
    Сказку про мальчика, который "ВОЛКИ" орал все помнят? Слуги доигрались - всем после их заявлений первых, что это были страшилки - пофигу... Умный нарид воспринимает 2ю волну как страшилку. Быдло без масок шляется по торговым центрам не закрытым и никто и замечания не делает....
  • Yuriy Smith
    Так бо огр. прав и свобод должно делать Правительство.
    Посредством введения ЧС.
    Чего не наблюдаем. Любому судье вна суде - под нос Конституцию тыкни и он отменит штраф, ибо не хочет лишиться кормушки из-за какой-то херни.
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