За сутки от COVID-19 умерли 113 человек, 2 990 - выздоровели, выявлены 7 342 новых случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 29 октября, зафиксированы 7 342 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 370 417 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (577), Харьковской (575), Хмельницкой (478), Одесской (416) и Львовской (405) областях.

За сутки выздоровели 2 990 пациентов, всего с начала пандемии - 151 632 человека. В течение минувших суток умерли 113 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 6 868 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 29 октября COVID-19 болеют 211 917 человек, что на 4 239 человек больше, чем сутками ранее.















