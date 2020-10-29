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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478

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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 577, Харьковщина - 575 и Хмельнитчина - 478
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 29 октября в Киеве коронавирусом заболели 577 человек.

Общее количество инфицированных составляет 36 027 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 726 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 12 405 пациентов.

По состоянию на 29 октября количество активных больных в Киеве составляет 22 896 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 октября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 635 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки выявили 7 342 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 370 417 человек

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 575 человек. Общее количество инфицированных - 35 016. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 516 человек, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 6 556 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 27 944.

В Хмельницкой области коронавирусом заболели 478 человек. Общее количество инфицированных составляет 14 706 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 216 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 6 321 пациент. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 8 169 человек.

Топ комментарии

  • Стас Петров 5fb946e4
    В других регионах просто хрен тест сдашь. Я поехал в Мариуполь там все тотально больны, только половина не сдает тест, а вторая половина не может его сдать из-за сумасшедших очередей и принимают его только в 2 местах. Вообще статистику не имеет ничего общего с реальностью
  • Ann Kirilenko
    Общая смертность населения в Украине во время пандемии коронавируса оказалась ниже, чем была в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики в отчете о демографической ситуации в Украине за январь-август 2020 года. Всего с начала текущего года по август в Украине умерло 378 315 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 16 304 человек. Так, за январь-август 2019 года умерло 394 619 человек - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/10/127.doc
  • aquarius580 .
    Вы хоть одного лично знаете ?
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