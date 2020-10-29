Взрыв коллектора в Киеве: в больнице умер один из пострадавших коммунальщиков

В больнице скончался один из трех столичных коммунальщиков, которые накануне подверглись гидроудару.

Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 61-летний мужчина в "Киевводоканале" работал сварщиком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв коллектора в Киеве: один пострадавший коммунальщик в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

28 октября в Киеве на Новодарницком коллекторе во время проведения плановых работ произошло ЧП, пострадали работники "Киевводоканала".

Инцидент произошел, когда рабочие снимали с канализационной трубы заглушку - оттуда под большим давлением вырвалась жидкость. Струя разрушил остальные перегородки, сбила людей с ног и протащила их 40 метров по трубе, вплоть до ближайшего коллектора.