Взрыв коллектора в Киеве: в больнице умер один из пострадавших коммунальщиков
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В больнице скончался один из трех столичных коммунальщиков, которые накануне подверглись гидроудару.
Об этом сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 61-летний мужчина в "Киевводоканале" работал сварщиком.
28 октября в Киеве на Новодарницком коллекторе во время проведения плановых работ произошло ЧП, пострадали работники "Киевводоканала".
Инцидент произошел, когда рабочие снимали с канализационной трубы заглушку - оттуда под большим давлением вырвалась жидкость. Струя разрушил остальные перегородки, сбила людей с ног и протащила их 40 метров по трубе, вплоть до ближайшего коллектора.