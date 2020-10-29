КС решением по е-декларированию заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК

Конституционный Суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Об этом заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

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Он пояснил, что Конституционный Суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.