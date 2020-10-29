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"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер", - Данилов

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"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер", - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что решения определенных органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом Данилов сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер, - Данилов 01

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Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    Ну так чего вы ждете? Собирайте экстренное заседание СНБО и немедленно принимайте пресекающие меры!!! ЧИ ВИ ЗОВСІМ ЯЛОВІ?!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Данилов, а почему у судей КС зарплаты по 10000 евро в месяц. Почему власть Украины ориентируется на зарплаты богатой части европейских стран , а не более бедной части европейских стран ( восточной Европы) ? Не пора ли из Простых украинцев перестать делать лохов?
  • Nataliya Mischenko
    Реагировать СНБО должен мгновенно, на то он и создан. Или ждете, когда реестры будут удалены, а дела закрыты?
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