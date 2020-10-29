Новые выборы в Борисполе могут состояться в январе, - Айвазовская
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Глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская прогнозирует, что новые выборы в Борисполе после смерти городского главы Анатолия Федорчука могут состояться в январе.
Об заявила Айвазовская в эфире одного из украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По ее словам, территориальная избирательная комиссия объявит результаты до 6 ноября. Затем несколько дней будут принимать решение об объявлении повторных выборов.
"День голосования может быть в январе", - уточнила она.
Напомним, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер в результате коронавирусной болезни. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии. Он лидировал на местных выборах-2020