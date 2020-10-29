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Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса. Подали запрос на выделение еще 2 млрд грн, - Степанов

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Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса. Подали запрос на выделение еще 2 млрд грн, - Степанов
Минздрав планирует внедрить новый метод диагностики коронавируса, который только появился в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы будем внедрять новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген, которые должны быть внедрены в стране. Мы уже подали соответствующие изменения к определенным постановлениям, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, львиная доля на этот метод тестирования", - сказал Степанов.

Министр уверен, что это решение будет поддержано правительством.

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Топ комментарии

  • Romk@
    Долбрящеры зелёные вы эти 2 ядра вчера мусорам отдали.
  • ggl chrm
    Аваковым пахнет
  • Kolja Stambulskij
    вкрадуть....
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