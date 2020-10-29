На избирательном участке Житомирщины, где зафиксирована рекордная явка - 98%, расследуют возможные фальсификации, - прокуратура
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
По сообщению председателя территориальной избирательной комиссии пгт. Емильчино, при подсчете голосов избирателей, голосовавших на одном из сельских избирательных участков, выявлены вероятные признаки фальсификации голосования.
В частности, на этом участке, где зафиксирована рекордная явка избирателей - 98%, выявлены нарушения избирательной документации, а именно, отсутствие подписей членов комиссии и избирателей на отрывных талонах, разногласия сведений, указанных на конвертах и протоколах избирательной комиссии.
Кроме этого, при открытии сейфпакетов обнаружено, что протоколы есть только в одном экземпляре, а протоколы по выборам депутатов Емильчинского поселкового совета вообще отсутствуют.
Сейчас решается вопрос об изъятии указанных протоколов и другой документации с целью проведения экспертных исследований.
Досудебное расследование продолжается.