Германия и Польша зафиксировали новые рекорды по приросту больных COVID-19 за сутки: 16,7 тыс. и 18,8 тыс.

В Германии и Польше за последние сутки зарегистрировали рекордные приросты новых случаев коронавируса: 16,7 тыс. и 18,8 тыс. соответственно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Германии за последние сутки зарегистрировали коронавирус у 16,7 тыс. человек, это рекордно высокое число выявленных случаев за 24 часа в ФРГ с начала пандемии COVID-19, говорится в сообщении, распространенном институтом Роберта Коха.

Таким образом, к четвергу число заразившихся коронавирусом в Германии за все время пандемии возросло до 481 тыс. человек.

Кроме того, 89 человек с коронавирусом скончались за последние сутки, всего в Германии скончались 10 тыс. 272 человека, у которых выявили COVID-19.

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В Польше за 28 октября лабораторно подтверждены 18 820 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 4 267 человек выздоровели, 234 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Такое число новых случаев заражения является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии, предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован днем ранее – на 27 октября – и составил 16 300 выявленных случаев заражения.

234 скончавшихся за сутки больных коронавирусом также является наибольшим с начала пандемии для Польши.

По состоянию на среду, 28 октября, количество активных больных в Польше составило 170 696 (на 14 319 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 299 049 случаев инфицирования, умерли 4 849 человек, выздоровели 123 504 человек.