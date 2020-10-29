ОАСК остановил действие решения о привлечении Портнова к дисциплинарной ответственности

Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области, датированное 13 октября 2020, о привлечении адвоката Андрея Портнова к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Обосновывая свое заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления заявитель - Андрей Портнов ссылался на наличие очевидных признаков противоправности принятого решения, что, по его убеждению, нарушает его права, свободы и интересы, в частности, право на свободу выражения своих взглядов и убеждений, а также право на свободу мысли и слова. Вместе с тем он утверждает, что его высказывания в публикациях, о которых идет речь в жалобе, не имеют отношения к его адвокатской деятельности, поэтому считает, что непринятие мер обеспечения иска путем приостановления действия указанного решения осложнит эффективную защиту его нарушенных прав", - говорится в сообщении.

Исходя из содержания заявления об обеспечении иска, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения административного иска. По мнению суда, их непринятие может привести к причинению вреда правам, свободам и интересам заявителя, что существенно осложнит их восстановления.

Также Портнов в заявлении об обеспечении иска до подачи искового заявления отметил, что он намерен обратиться в суд относительно обжалования решения Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области.

Напомним, ранее Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях.

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