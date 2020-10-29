Рада 5 ноября может рассмотреть Госбюджет-2021 в первом чтении, - нардеп "Голоса" Железняк

Верховная Рада 5 ноября может рассмотреть в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Голосовать сам бюджет 2021 в первом чтении будут в пленарный четверг (5 ноября)", - отметил Железняк.

По его словам, заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября.

"Пока все эти дни премьер (Денис Шмыгаль. - Ред) лично проводит консультации с депутатами большинства по их правкам в бюджет", - написал нардеп.

В то же время парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики назначил на 30 октября рассмотрение законопроекта с поправками в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета".

"Рассмотрение налоговой части (№4101-д) под бюджет-2021 поставлено на нашем Комитете уже на завтра (30 октября)", - указал Железняк.

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