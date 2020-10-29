Решение КС - серьезный удар, но не разрушает взаимодействие с западными партнерами, - Кулеба
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", - подчеркнул глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.