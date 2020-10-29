Решение КС - серьезный удар, но не разрушает взаимодействие с западными партнерами, - Кулеба

Решение Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которые предусматривают уголовную ответственность за недостоверное декларирование, хоть и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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