Умер еще один пострадавший в результате взрыва на газоперерабатывающей станции под Харьковом

В Харьковской больнице скорой и неотложной помощи умер один из пострадавших в результате взрыва и пожара на газоперерабатывающей станции под Харьковом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию врачей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Один пострадавший умер. Это мужчина (61 год), он получил до 80% ожогов тела. Кроме того, у него были другие травмы, в том числе и переломы", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Таким образом, общее количество умерших в результате взрыва увеличилось до 3 человек.

Сейчас в больнице скорой и неотложной помощи остаются еще 8 пострадавших, в том числе двое в реанимации и четверо в ожоговом отделении. Состояние этих шестерых пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия, по уточненным данным, погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.

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