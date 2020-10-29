Минздрав не сможет развернуть более 52 тысяч COVID-кроватей, - Степанов
Об этом Степанов сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Главный вопрос - в способности здравоохранения оказывать медицинскую помощь. В каждой системе есть предел. Предел украинского здравоохранения по количеству больных - это 52 тысячи коек. Больше быть не может. Потому что у нас другие заболевания не сделали каникулы на время коронавируса. У нас так же случаются инсульты, инфаркты и проведение различных операций. У нас рожают женщины. И мы не можем переоборудовать все койки для лечения под COVID-19", - сказал Степанов.
По его словам, сегодня заболеваемость COVID-19 является достаточно высокой. Степанов отмечает, что количество больных растет и во всех без исключения странах Европы. "В европейских странах, в той же Франции, уровень заболеваемости более чем 40 тысяч. Такая же ситуация в Германии, Италии и других странах", - добавил Степанов.