Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.
Так, по словам Чумака, все происходит достаточно последовательно:
- изменить прозападное правительство на олигархическое, Генерального прокурора на ручного и совкового
- подвесить на неконституционность директора НАБУ
- лишить НАПК функции финансового контроля государственных чиновников, политиков и судей
- признать неконституционность ВАКСУ
- разорвать отношения с МВФ
- разорвать отношения с партнерами на Западе
- обратиться к России с просьбой мира и финансовой поддержки.
- получить билеты в Ростов.
"Я абсолютно согласен с Русланом (Рябошапкой. - Ред.) что либо он (президент В.Зеленский. - Ред.) собирает СНБО и принимает асимметричные решения, или становится предателем", - написал он.
Отметим, что ранее экс-генпрокурор, комментируя решение КСУ на своей странице в Facebook написал, что данное решение "несомненно войдет в историю Украины как один из самых позорных примеров предательства интересов украинского народа, людей в мантиях судей КСУ можно было считать просто "вредителями народного хозяйства", как выражался Лесь Подервянский".
"Сейчас выглядит так, что Конституционный суд - это угроза национальной безопасности Украины. Президент Зеленский должен немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и предоставить решительный ответ этой угрозе, а не отмахиваться от нее малохольным постиком своих клерков в фейсбуке. Иначе он тоже станет соучастником этого предательства", - написал Рябошапка.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.