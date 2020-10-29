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Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем

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Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем
В связи с решением Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных норм президент Украины Владимир Зеленский должен собрать СНБО и принять асимметричные решения, в противном случае он станет предателем.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Чумака, все происходит достаточно последовательно:

- изменить прозападное правительство на олигархическое, Генерального прокурора на ручного и совкового
- подвесить на неконституционность директора НАБУ
- лишить НАПК функции финансового контроля государственных чиновников, политиков и судей
- признать неконституционность ВАКСУ
- разорвать отношения с МВФ
- разорвать отношения с партнерами на Западе
- обратиться к России с просьбой мира и финансовой поддержки.
- получить билеты в Ростов.

"Я абсолютно согласен с Русланом (Рябошапкой. - Ред.) что либо он (президент В.Зеленский. - Ред.) собирает СНБО и принимает асимметричные решения, или становится предателем", - написал он.

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Отметим, что ранее экс-генпрокурор, комментируя решение КСУ на своей странице в Facebook написал, что данное  решение "несомненно войдет в историю Украины как один из самых позорных примеров предательства интересов украинского народа, людей в мантиях судей КСУ можно было считать просто "вредителями народного хозяйства", как выражался Лесь Подервянский".

"Сейчас выглядит так, что Конституционный суд - это угроза национальной безопасности Украины. Президент Зеленский должен немедленно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и предоставить решительный ответ этой угрозе, а не отмахиваться от нее малохольным постиком своих клерков в фейсбуке. Иначе он тоже станет соучастником этого предательства", - написал Рябошапка.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем 01
Чумак о решении КСУ: Либо Зеленский собирает СНБО и принимает асимметричные решения, либо он станет предателем 02

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Топ комментарии

  • чугунный батон
    Это чмо уже сказало , что никому ничего не должен . Какие могут быть иллюзии ?
  • vigo
    "Станет предателем"?!
    Да он им был и есть!
  • Oljik
    Давайте нагадаємо Чумаку про його особисту причетність до розвалу України разом з зеленими недоумками. Це чел хоче показати себе над процесом - ні, батєнька, це твоє лайно і ти по вуха в ньому.
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