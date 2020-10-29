Зеленский потребовал от судей КС объяснений о причинах принятия спорных решений, - советник Ермака Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от судей Конституционного суда Украины вразумительных пояснений о причинах принятия Конституционным судом Украины последних спорных резонансных решений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк.

"Еще вчера Владимир Александрович (Зеленский. - Ред.) буквально потребовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались при принятии столь спорных решений. Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешен быстро и эффективно", - отметил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что последние решения Конституционного Суда, мягко говоря, удивляют: "Это ведь не просто отдельные вызовы сложившемуся общественному консенсусу в части декларирования доходов. Скорее нужно говорить о том, что Конституционный суд решил самостоятельно пересмотреть новый общественный договор в стране, который предполагает нулевую терпимость к любым непрозрачным форматам в государственном управлении. И вернуть нас к старым временам, когда топ-коррупция доминировала в государстве".

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По словам советника Ермака, никто не ожидал, что Конституционный Суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, "вдруг в считанные дни превратится в агрессивного политического игрока".

При этом Подоляк указал, что у президента Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

"Среди них - специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент - специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию", - объяснил Подоляк.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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