Кулеба: Пострадавшие от нападения акулы в Египте украинцы получают от МИД необходимую помощь

Посольство Украины в Египте держит на контроле дело о нападении на украинских туристов акулы.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в Египте держит это дело на контроле, поддерживает постоянную связь с родными пострадавших, администрацией медицинского учреждения, в котором находятся пострадавшие, и туроператором", - отметил Кулеба.

По его словам, пострадавшие граждане получают от МИД всю необходимую поддержку и помощь.

Министр призвал украинцев соблюдать правила поведения в странах-пребывания.

"Не могу не воспользоваться случаем, чтобы не призывать украинских граждан, которые выбирают туризм за рубежом, соблюдать четко правил стран-пребывания. Если что-то запрещено официально, то не надо искать обходные пути, чтобы насладиться нарушением запрета. Потому что нарушение таких запретов может иметь трагические последствия", - сказал Кулеба.

По его словам, снорклинг и такой вид подводного плавания, которым воспользовались украинские туристы, в Египте запрещены.

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Напомним, 25 октября во время отдыха в Египте семья украинских туристов пострадала от нападения акулы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенок потерял часть руки.