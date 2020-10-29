Пограничники задержали пособницу оккупантов на Донетчине, - МВД

Сотрудники Госпогранслужбы задержали женщину, которая в 2014 году выполняла задачи пророссийских наемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

На днях оперативные сотрудники Краматорского пограничного отряда, из состава Объединенных сил, обнаружили женщину, которая во время событий 2014 активно способствовала российским вооруженным формированиям. Жительница Торецка во время оккупации города выполняла задачи пророссийских наемников на одном из блокпостов.

По данному факту в Торецкое отделение Национальной полиции направлено уведомление по ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в ЕРДР. Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в МВД выявили рекордные 418 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Житомирской областях