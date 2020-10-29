Глава Окружного админсуда Киева Вовк второй раз не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения, - Антикоррупционный суд

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в создании преступной организации и захвате власти главе Окружного административного суда Павлу Вовку отложили во второй раз.

29 октября, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Заседание не состоялось, поскольку подозреваемый и его защитники второй раз не явились в суд", - отметили в суде.

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Следующее судебное заседание запланировано на 10:00 5 ноября 2020 г.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".