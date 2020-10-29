Для граждан Украины уже открыты 59 стран, к списку добавился Узбекистан, - МИД

По состоянию на 29 октября открытыми или относительно открытыми для граждан Украины являются 59 стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас открытыми или относительно открытыми странами, в которые пускают украинских граждан, являются 59. С прошлого брифинга, который состоялся 13 октября, в список добавилась еще одна страна - Узбекистан", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что из-за пандемии COVID-19, которая бушует во всем мире, возможностей для путешествий все меньше.

"МИД продолжает работать над тем, чтобы возможности въезда граждан Украины в другие страны мира расширялись", - отметил министр.

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Он напомнил, что на сайте МИД функционирует интерактивная карта, где можно узнать все детали о возможности и условиях въезда и транзита для граждан Украины в ​​любую страну.

Так, для украинцев разрешен въезд в такие страны: Бразилия, Доминиканская Республика, Республика Конго, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Казахстан, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Мексика, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Багамские острова, Словения, ОАЭ, Ямайка, Камбоджа, Бурунди, Ливан, Ирландия, Антигуа и Барбуда, Коморские острова, Сейшельские острова, Болгария, Мальдивы, Эквадор, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия, Иордания, Колумбия, Нигерия, Гана, Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 29 октября лабораторно подтверждено 370 417 случаев COVID-19, из них за сутки - 7342.