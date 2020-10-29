СБУ задержала в Киеве одного из командиров подразделений террористов "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против сил АТО. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей СБУ, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя поддельные документы.



Фото: сайт СБУ

Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ проверяется информация о возможном несанкционированном вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.

Разоблачение и задержание злоумышленника проводилось под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.