Повышение тарифа на передачу электричества абсолютно необоснованно, – эксперт

Очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии необоснованно и убьет промышленность.

Об этом заявил народный депутат Украины Андрей Николаенко.

"Это утопия – пытаться до бесконечности поднимать цены на электроэнергию. Я уверен, что Облэнерго и "Укрэнерго" тоже, которые обеспечивают передачу, сегодня являются сверхприбыльными организациями. Потому что при сегодняшних тарифах Облэнерго вполне рентабельные и серьезные компании. Повышение тарифа на передачу будет абсолютно необоснованно. И, учитывая тот небольшой рост в нескольких отраслях, который наметился в последнее время в первую очередь в добывающих и перерабатывающих, он будет опять убит этим повышением", - сказал Николаенко.

Депутат считает, что НКРЭКУ должна отказаться от идеи повысить тариф на передачу электроэнергии и найти другие источники решения проблемы задолженности на энергорынке, не перекладывая финансовое бремя на бизнес. "На самом деле это достаточно примитивные попытки свою неэффективность как государства в целом, так и комиссии, перекладывать на тех последних, кто еще продолжает работать", - подчеркнул Николаенко.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.