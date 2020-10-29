После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам

В Беларуси военкомы дежурят в деканатах и администрациях университетов и выдают повестки отчисленным студентам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает издания "Наша Нива".

"К сожалению, если вам лично вручат повестку, это будет сложно оспорить. Но вы не обязаны ходить в деканат или ректорат. Давят - уходите подальше. Чтобы получить помощь или консультацию, свяжитесь с активистами своего универа или с правозащитниками", - советуют журналисты студентам.

Отметим, что после призыва захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко отчислять из вузов студентов, которые ходят на акции протестов, руководство некоторых из них уже начало выпускать соответствующие приказы.

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Так, по данным "Нашей Нивы" на данный момент есть информация об отчислении 52 студентов БНТУ, 9 студентов БрГТУ, 21 студента Минского медицинского университета, увольнении бастующих из "Атланта", Моторного, МАЗ, МЗКЦ.

В свою очередь, Светлана Тихановская вчера пообещала, что фонды солидарности помогут всем отчисленным студентам.

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