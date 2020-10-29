После требования Лукашенко в белорусских университетах начали дежурить военкомы: выдают повестки отчисленным студентам
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает издания "Наша Нива".
"К сожалению, если вам лично вручат повестку, это будет сложно оспорить. Но вы не обязаны ходить в деканат или ректорат. Давят - уходите подальше. Чтобы получить помощь или консультацию, свяжитесь с активистами своего универа или с правозащитниками", - советуют журналисты студентам.
Отметим, что после призыва захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко отчислять из вузов студентов, которые ходят на акции протестов, руководство некоторых из них уже начало выпускать соответствующие приказы.
Так, по данным "Нашей Нивы" на данный момент есть информация об отчислении 52 студентов БНТУ, 9 студентов БрГТУ, 21 студента Минского медицинского университета, увольнении бастующих из "Атланта", Моторного, МАЗ, МЗКЦ.
В свою очередь, Светлана Тихановская вчера пообещала, что фонды солидарности помогут всем отчисленным студентам.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО