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Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии "Украина-НАТО", - Кулеба

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Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии "Украина-НАТО", - Кулеба
Украина абсолютно настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО в вопросах европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается комиссии "Украина-НАТО", Венгрия не прекращала блокирование заседания комиссии "Украина-НАТО" на высшем уровне, и мы всегда исходили из того, что только окончательное урегулирование образовательной проблемы приведет к снятию этого блока со стороны Венгрии", - отметил Кулеба.

По словам Кулебы, Украина абсолютно настроена на взаимодействие со всеми странами-членами ЕС и НАТО в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, но это не значит, что она будет пропускать любые попытки пренебрежительно относиться к своим национальным интересам.

Кроме того, Кулеба проинформировал своих коллег в ЕС и НАТО о поведении Венгрии.

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Топ комментарии

  • Толик Тигра
    Немає ніякої "образовательной проблемы". Не хочеш вчити українську - вали за порєбрік.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Не помогло ваше раскорячивание перед ними?
    Тот же эффект будет и от ползанья на коленях перед пуйлом.
  • Danis Nielsen
    Ответ Украины должен быт такой , что венгры с венгерскими паспортами как иностранцы должны уехать с Украины
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