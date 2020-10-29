Кабмин выделил из "ковидного фонда" 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов. Это было запланировано с лета, - Ткаченко

Правительсвто выделило 100 млн гривен на проведение конкурса проектов украинских сериалов, которые были обещаны еще летом в рамках поддержки украинской культурной индустрии, пострадавшей из-за карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.

"Вчера Кабинет Министров поддержал инициированное # МКИП постановление, которое согласовывает порядок и позволяет объявить питчинг патриотических сериалов. Обращаю внимание, что 100 млн грн на проведение конкурса запланированы еще с лета в рамках 1 млрд грн институциональной поддержки сферы культуры. То есть речь не идет о новых или дополнительные средствах.

Почему это важно:

1. Это упрощает телевизионщикам работу над проектами за счет государственного финансирования.

2. Работа нужна всем, а очень сложное время для киноиндустрии не закончилось. Особенно для людей, которые работают в сфере, и из-за долговременного отсутствия системных съемок просто живут в состоянии простоя.

3. Нужно продолжать развивать украинский телевизионный продукт, привлекая к этому талантливых деятелей искусства. С украинскими актерами и об украинских нарративах. Держим это в фокусе, потому что популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве", - написал он.

Ткаченко анонсировал начало конкурсного отбора по поиску проектов патриотического направления.

На вопрос, заданный в комментариях, о том, не выделены ли эти средства из "ковидного фонда", Ткаченко уточнил:

"Это средства на институциональную поддержку сферы культуры, которые предусмотрены Кабинетом Министров Украины для помощи сфере культуры, пострадавшей во время короновируснго кризиса".