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Кабмин выделил из "ковидного фонда" 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов. Это было запланировано с лета, - Ткаченко

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Кабмин выделил из "ковидного фонда" 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов. Это было запланировано с лета, - Ткаченко
Правительсвто выделило 100 млн гривен на проведение конкурса проектов украинских сериалов, которые были обещаны еще летом в рамках поддержки украинской культурной индустрии, пострадавшей из-за карантина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Фейсбуке.

"Вчера Кабинет Министров поддержал инициированное # МКИП постановление, которое согласовывает порядок и позволяет объявить питчинг патриотических сериалов. Обращаю внимание, что 100 млн грн на проведение конкурса запланированы еще с лета в рамках 1 млрд грн институциональной поддержки сферы культуры. То есть речь не идет о новых или дополнительные средствах.
Почему это важно:
1. Это упрощает телевизионщикам работу над проектами за счет государственного финансирования.
2. Работа нужна всем, а очень сложное время для киноиндустрии не закончилось. Особенно для людей, которые работают в сфере, и из-за долговременного отсутствия системных съемок просто живут в состоянии простоя.
3. Нужно продолжать развивать украинский телевизионный продукт, привлекая к этому талантливых деятелей искусства. С украинскими актерами и об украинских нарративах. Держим это в фокусе, потому что популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве", - написал он.

Ткаченко анонсировал начало конкурсного отбора по поиску проектов патриотического направления.

На вопрос, заданный в комментариях, о том, не выделены ли эти средства из "ковидного фонда", Ткаченко уточнил:

"Это средства на институциональную поддержку сферы культуры, которые предусмотрены Кабинетом Министров Украины для помощи сфере культуры, пострадавшей во время короновируснго кризиса".

Кабмин выделил из ковидного фонда 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов. Это было запланировано с лета, - Ткаченко 01

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Топ комментарии

  • Антип61
    А у онкобольных 65 млн грн забрали. Ну разве клоунщики не твари?
  • саша паламарчук
    Більш патріотичнішого не існує, як і найвеличнішого презедента. Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4328
  • Агамемнон
    Кабмин выделил запланированные с лета 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2902
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