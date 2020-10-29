До апреля 2021 года повышать пассажирские тарифы не планируют, - "Укрзализныця"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.
"Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассперевозки", - отметил Перцовский.
В то же время, финального решения в отношении тарифов на следующий год еще нет.
Перцовский также заявил, что компания с 1 ноября на около 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".
По его словам, компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов - "чем раньше, тем дешевле", это единственный класс билетов, цены на которые компания может устанавливать самостоятельно.