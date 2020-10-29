До апреля 2021 года повышать пассажирские тарифы не планируют, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" (УЗ) до конца первого квартала 2021 года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга заявил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.

"Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы сейчас в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассперевозки", - отметил Перцовский.

В то же время, финального решения в отношении тарифов на следующий год еще нет.

Перцовский также заявил, что компания с 1 ноября на около 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса скоростных поездов класса "Интерсити" - "чтобы не перевозить воздух".

По его словам, компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов - "чем раньше, тем дешевле", это единственный класс билетов, цены на которые компания может устанавливать самостоятельно.

Также читайте: Все овощи "борщевого набора" за год упали в цене, - Госстат